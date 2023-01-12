Подведены итоги программы реновации в Москве в 2022 году

В 2022 году стройкомплекс Москвы завершил строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, темпы строительства и переселения продолжают расти, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 12 января.

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— В 2022 году завершено строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Темпы строительства и переселения продолжают расти благодаря использованию все большего количества стартовых площадок и новым решениям города, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в прошедшем году программа охватила все округа столицы, было построено 52 дома, а к переселению приступили более 100 тысяч жителей старых домов.

Программа реновации проходит в два этапа — на первом выбирают площадку под строительство (в 2022 году список пополнился 35 территориями), после его завершения в новый дом заселяют жителей, а старую постройку сносят и так освобождают просторные участки. В пресс-службе подчеркнули, что этап переселения уже частично начался в Восточном районе, в Северном Тушине и Западном Дегунине.

В данный момент сотрудники городского стройкомплекса работают над 123 проектами новостроек. Одновременно с жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры. На официальном сайте мэра Москвы заключили, что правительство столицы поставило задачу в 2023–2025 годах построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы.