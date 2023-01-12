Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 69.02EUR 74.14
Войти в почту
1 час назад

Власти Москвы подвели итоги программы реновации в 2022 году

Вечерняя Москва

В 2022 году стройкомплекс Москвы завершил строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, темпы строительства и переселения продолжают расти, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 12 января.

Подведены итоги программы реновации в Москве в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

— В 2022 году завершено строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации. Темпы строительства и переселения продолжают расти благодаря использованию все большего количества стартовых площадок и новым решениям города, — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что в прошедшем году программа охватила все округа столицы, было построено 52 дома, а к переселению приступили более 100 тысяч жителей старых домов.

Программа реновации проходит в два этапа — на первом выбирают площадку под строительство (в 2022 году список пополнился 35 территориями), после его завершения в новый дом заселяют жителей, а старую постройку сносят и так освобождают просторные участки. В пресс-службе подчеркнули, что этап переселения уже частично начался в Восточном районе, в Северном Тушине и Западном Дегунине.

В данный момент сотрудники городского стройкомплекса работают над 123 проектами новостроек. Одновременно с жильем возводятся объекты социальной инфраструктуры. На официальном сайте мэра Москвы заключили, что правительство столицы поставило задачу в 2023–2025 годах построить вдвое больше жилья, чем за предыдущие годы.

10 января мэр столицы Сергей Собянин рассказал, как проходит программа реновации в столичном районе Гольяново. По словам главы города, здесь в программу включен 101 старый дом. Часть жильцов уже переехали в новые квартиры, в данный момент идут проектировка и строительство 10 новостроек.

Недвижимость,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители