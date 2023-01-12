Россияне бросились обмениваться жильем

Вместо обычной продажи и покупки жилья россияне бросились обмениваться квартирами — собственники стали чаще передавать недвижимость друг другу с небольшой доплатой. Об этом рассказали опрошенные «Российской газетой» эксперты.

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По данным «Инком-Недвижимости», к концу 2022 года число подобных сделок выросло в четыре раза по сравнению с 2021-м. Специалисты связывают популярность обмена жильем с кризисной ситуацией на рынке. «Хорошо забытые бартерные схемы возвращаются при возникновении очередного экономического коллапса в стране, когда сфера недвижимости испытывает его последствия, и есть недостаток покупателей с живыми деньгами. Так было и в 1989 году, и в 2008-м, и в 2015-м», — объяснил директор направления «Вторичный рынок» компании Сергей Шлома.

При этом эксперты считают, что с нормализацией экономической ситуации бартерные схемы снова исчезнут с рынка недвижимости. У обмена жильем есть недостатки, среди них — сложности с поиском продавцов, которых устроило бы жилье партнера по сделке.

Однако эксперты уточнили, что правильнее называть подобные схемы «меной», а не «обменом» — последний касается только неприватизированных квартир. По словам члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, обмен муниципальными квартирами также возможен и предусмотрен законодательством, но не пользуется популярностью из-за трудностей с согласованием.

Для того, чтобы совершить подобную сделку с неприватизированным жильем, нужно будет получить согласие муниципалитета, а если в нем проживают дети или недееспособные члены семьи, еще и согласие органов опеки. Как отметили специалисты, чаще подобные вопросы решаются приватизацией квартиры и последующей продажей.