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28 минут назад

В России задумались о замене околонулевой ипотеки

Lenta.ru

Застройщики и банки в России задумались о замене ипотеки с околонулевой ставкой на другие программы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на компании ФСК и «Брусника».

В России задумались о замене околонулевой ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ФСК не стали раскрывать, какие программы разрабатываются, однако уточнили, что решения позволят клиентам не ощутить резкого перехода с ипотеки с нулевой ставкой.

Представители «Брусники» рассказали, что планируют создать для клиентов систему бонусов.

«Фокус — на сумме ежемесячного платежа, который будет по карману покупателю в каждом регионе присутствия компании. А чтобы решить сразу все вопросы недвижимости, в ряде проектов клиенты получат в подарок вспомогательные помещения», — отметили специалисты.

В октябре 2022 года в ЦБ заявили, что ипотека с субсидией от застройщиков по экстремально низким ставкам (до 0,01 процента годовых) несет риски для заемщиков, банков и всей финансовой системы. Финансовый регулятор пояснил, что околонулевые ставки достигаются за счет завышения цены квартиры на величину комиссии.

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