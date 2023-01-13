В России задумались о замене околонулевой ипотеки

Застройщики и банки в России задумались о замене ипотеки с околонулевой ставкой на другие программы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на компании ФСК и «Брусника».

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В ФСК не стали раскрывать, какие программы разрабатываются, однако уточнили, что решения позволят клиентам не ощутить резкого перехода с ипотеки с нулевой ставкой.

Представители «Брусники» рассказали, что планируют создать для клиентов систему бонусов.

«Фокус — на сумме ежемесячного платежа, который будет по карману покупателю в каждом регионе присутствия компании. А чтобы решить сразу все вопросы недвижимости, в ряде проектов клиенты получат в подарок вспомогательные помещения», — отметили специалисты.