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33 минуты назад

Перечислены самые частые способы обмана при продаже жилья

Лера Букина

В сфере продажи недвижимости часто встречаются случаи обмана покупателей. Эксперты рассказали «Ленте.ру», какие мошеннические схемы являются наиболее распространенными.

Перечислены самые частые способы обмана при продаже жилья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Одна из основательниц агентства риелторских и юридических услуг «Доминанта» Вера Посадская заявила, что аферисты нередко подменивают виды договоров. Так, пожилых людей вводят в заблуждение: под видом договора ренты вынуждают подписать договор дарения квартиры. Также, по словам собеседницы, в договорах может отсутствовать условие о праве пожизненного проживания. Собственника в таких случаях выселяют.

Посадская назвала и другую схему. Она связана с покупкой квартир за счет средств материнского капитала. По словам эксперта, часто привлечение таких средств не проверяется. Нередки случаи с нарушением прав супругов, когда продавец скрывает, что квартира или дом покупался, будучи в браке. Зачастую при разводе совместно нажитое имущество часто не делят официально - об этом договариваются в устной форме.

Юрист Анна Иванникова – вторая основательница агентства – сообщила, что на рынке есть и другой вид мошенничества. Так, по ее словам, лица выставляют объявления об аренде или продаже недвижимости, называют себя риелторами и требует аванс.

Россиянам рекомендуют при приобретении жилья детально проверять всю документацию на объекты, а также продавца и связанных с ним лиц.

Ранее нотариусы предупредили граждан о появлении новой схемы мошенничества с жильем. Аферистами создаются сайты-двойники для проверки доверенностей по QR-коду. Затем с помощью фальшивых документов они переоформляют квартиры. Это приводит к тому, что хозяин теряет свое жилье.

Недвижимость,Анна Иванникова,
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