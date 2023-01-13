Перечислены самые частые способы обмана при продаже жилья

В сфере продажи недвижимости часто встречаются случаи обмана покупателей. Эксперты рассказали «Ленте.ру», какие мошеннические схемы являются наиболее распространенными.

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Одна из основательниц агентства риелторских и юридических услуг «Доминанта» Вера Посадская заявила, что аферисты нередко подменивают виды договоров. Так, пожилых людей вводят в заблуждение: под видом договора ренты вынуждают подписать договор дарения квартиры. Также, по словам собеседницы, в договорах может отсутствовать условие о праве пожизненного проживания. Собственника в таких случаях выселяют.

Посадская назвала и другую схему. Она связана с покупкой квартир за счет средств материнского капитала. По словам эксперта, часто привлечение таких средств не проверяется. Нередки случаи с нарушением прав супругов, когда продавец скрывает, что квартира или дом покупался, будучи в браке. Зачастую при разводе совместно нажитое имущество часто не делят официально - об этом договариваются в устной форме.

Юрист Анна Иванникова – вторая основательница агентства – сообщила, что на рынке есть и другой вид мошенничества. Так, по ее словам, лица выставляют объявления об аренде или продаже недвижимости, называют себя риелторами и требует аванс.

Россиянам рекомендуют при приобретении жилья детально проверять всю документацию на объекты, а также продавца и связанных с ним лиц.