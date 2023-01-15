За что у россиян могут забрать имущество

Если собственник не будет использовать недвижимое имущество по назначению, то его могут отнять. Об этом предупредила юрист Елена Кудерко. С начала марта текущего года вступают в силу поправки в Гражданский кодекс (ГК) РФ, которые нацелены на регулирование прав собственности на здания, сооружения, объекты незаконченного строительства, помещения и места для авто.

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«Если недвижимые объекты эксплуатируются не по назначению или допускают захламление, недопустимое содержание и нарушение прав собственников других машиномест, уполномоченный орган вначале направит собственнику предупреждение. После этого будет назначен срок, чтобы устранить имеющиеся нарушения. Если ничего не изменится, объект продадут с торгов через суд», — цитирует «Прайм» юриста Елену Кудерко.

Деньги, которые поступят после продажи, будут переданы владельцу. При этом из общей суммы будут вычтены все расходы, связанные с проведением процедуры торгов, и устранением нарушений. Эксперт напомнила, что в 2022 году в ГК РФ были внесены поправки, дающее государству право на принудительный выкуп жилых и нежилых помещений в случае их нецелевого использования.