В России обсуждают внедрение единой платежки за ЖКУ

Министерство строительство России обсуждает с Минцифры и другими ведомствами возможность введения в стране единых платежных документов с использованием как квартирных, так и общедомовых счетчиков, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя по итогам совещания в декабре 2022 года.

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По данным министерства, данная инициатива предполагает переход к электронным платежным документам на оплату жилищно-коммунальных услуг, которые будут формироваться в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ). Отмечается, что предложение должно повысить качество и доступность информации о начислениях и платежах потребителей за ЖКУ, а также снизить расходы по оплате услуг печати и доставки бумажных квитанций.

В настоящее время единая форма отсутствует, нередко общедомовые показания в них не отображаются. В итоге россияне не понимают, за что платят. По словам экспертов, нововведение позволит сделать оплату жилищно-коммунальных услуг более прозрачной и исключить махинации.