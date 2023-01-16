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2 часа назад

России предрекли избыток одного вида недвижимости

Lenta.ruиещё 3

В 2023 году в России ожидают избыток апартаментов на рынке. Предложение этого вида недвижимости растет, а спрос на него снизился сильнее, чем на квартиры, отмечают опрошенные «Российской газетой» эксперты.

России предрекли избыток одного вида недвижимости
Фото: UnsplashUnsplash

Управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка связывает это, в первую очередь, с тем, что на апартаменты не распространяются льготные ипотечные программы. Этот тип недвижимости не приравняли к жилью, кредиты на него выдаются по рыночным ставкам, поэтому приобретать полноценные квартиры остается выгоднее, уточнила эксперт.

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По словам Елены Мациновой из ГК «Садовое кольцо», ипотечные ставки на апартаменты примерно вдвое выше, чем на жилье.

«На спрос также влияет подвисший вопрос юридического статуса апартаментов — правительство обещает вернуться к нему в 2023 году, но уже понятно, что регистрировать эту недвижимость как жилую точно не будут. Следовательно, сохраняются риски для покупателей, которые подкрепляются негативными кейсами некоторых застройщиков, — никто не хочет покупать "кота в мешке"», — добавила специалистка.

При этом в «Метриуме» отмечают, что строятся апартаменты достаточно активно — в столичном регионе объем предложения в 2022 году вырос в полтора раза по сравнению с 2021-м. Как пояснила Коркка, это обусловлено запуском проектов, которые отложили на время пандемии коронавируса. Другой причиной эксперт назвала проблемы на рынке коммерческой недвижимости — некоторые застройщики начали возводить апартаменты на участках, которые изначально должны были занять офисы.

«В 2023 году темпы запуска апарт-проектов сократятся, потому что предложение сейчас существенно превышает спрос и существует угроза "затоваривания"», — предполагает эксперт.

Коркка добавила, что по возможности девелоперы стараются изменить вид разрешенного участка, чтобы перевести апартаменты в квартиры.

Ранее стало известно, что москвичи стали реже покупать апартаменты — интерес к этому виду недвижимости в ноябре 2022 года снизился на 69,5 процента по сравнению с аналогичным месяцем в 2021-м. Всего за 11 месяцев в столице было реализовано 202,7 тысячи «квадратов» апартаментов — на 34,4 процента меньше, чем годом ранее.

Недвижимость,
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