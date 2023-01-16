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1 час назад

Bloomberg: больше всего недвижимости в Дубае среди иностранцев в 2022 году купили россияне

ТАСС

Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в эмирате Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах в 2022 году. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на брокерскую фирму Betterhomes, базирующуюся в Дубае.

Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае
Фото: UnsplashUnsplash

Как пишет агентство, интерес россиян к покупке недвижимого имущества вырос на фоне конфликта Украине. По данным компании, за прошлый год в Дубае было зарегистрировано более 86 тыс. сделок по купле и продаже жилья, что больше, чем зафиксированный в 2009 году рекорд в 80 тыс. сделок. Всего недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ за 2022 год было продано на сумму около 208 млрд дирхамов ($56,6 млрд), что примерно на 80% больше, чем в 2021 году.

На втором месте после россиян в пятерке крупнейших покупателей недвижимости в Дубае находятся британцы, на третьем - индийцы, на четвертом - итальянцы, а на пятом - французы. Как отмечает Bloomberg, покупатели недвижимости из Китая выбыли из пятерки лидеров из-за суровой политики борьбы с коронавирусом, которую проводили китайские власти.

"Дубай, вероятно, продолжит привлекать новых жильцов и инвесторов, что обеспечить стабильность сделок", - указал управляющий директор фирмы Betterhomes Ричард Уэйнд.

Как отмечает агентство, на сектор недвижимости приходится более трети экономики эмирата Дубай.

Недвижимость,
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