Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в Дубае

Россияне стали крупнейшими покупателями недвижимости в эмирате Дубай в Объединенных Арабских Эмиратах в 2022 году. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на брокерскую фирму Betterhomes, базирующуюся в Дубае.

Как пишет агентство, интерес россиян к покупке недвижимого имущества вырос на фоне конфликта Украине. По данным компании, за прошлый год в Дубае было зарегистрировано более 86 тыс. сделок по купле и продаже жилья, что больше, чем зафиксированный в 2009 году рекорд в 80 тыс. сделок. Всего недвижимости в крупнейшем городе ОАЭ за 2022 год было продано на сумму около 208 млрд дирхамов ($56,6 млрд), что примерно на 80% больше, чем в 2021 году.