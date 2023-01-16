В 2023 году съемные квартиры в России продолжат дешеветь. Дальнейшее снижение стоимости аренды жилья спрогнозировали опрошенные News.ru эксперты.

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«При отсутствии роста экономики и ее неясных перспективах, в условиях нарастающей тревожности и негативных ожиданий арендаторов большого роста ставок быть не может, а падение продолжится и будет охватывать все больше городов», — заявил гендиректор федерального портала «Мир квартир» ПавеПавел Луценко.

Специалисты считают, что в этих условиях арендатор может требовать от собственника послаблений — например, попросить сократить сумму депозита, разрешить заехать с домашними животными или снять квартиру в складчину компании из двух-трех человек.

Руководитель направления долгосрочной аренды «Авито.Недвижимости» Константин Каменев также не ожидает резкого роста цен на съемные квартиры в 2023 году. По его словам, у потенциальных квартирантов сейчас появилась возможность торговаться с арендодателями, чтобы подобрать комфортное жилье на более выгодных условиях.

В «Авито.Недвижимости» отметили, что в целом по России спрос на долгосрочную аренду квартир к концу декабря 2022 года сократился на 15,7 процента по сравнению с ноябрем. Средняя ставка найма практически не изменилась и осталась на уровне 25 тысяч рублей в месяц, однако во многих крупных городах цены заметно снизились. Так, в Москве квартиры для аренды подешевели на 5,5 процента, в Перми — на 5,6 процента, а в Волгограде — на 5,9 процента. Эксперты также добавили, что в условиях экономической нестабильности потенциальные квартиранты часто откладывают на время поиск квартиры и переезд.