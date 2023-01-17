Россияне стали продавать рекордными темпами жилье по доверенности

«В 2022 году 50% сделок по продаже жилья на вторичном рынке по всей РФ совершались через нотариальную доверенность. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений за рынком. Так, по данным аналитиков, в 2021 году таких сделок было не более 20%, в 2020 году — 15%, в 2019 году — 8%, в 2018 году — 5%», — говорится в материале.