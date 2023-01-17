В Москве и области вырос средний размер ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в Москве и Подмосковье в декабре 2022 года вырос на четверть по сравнению с показателем годичной давности и составил 9,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба банка ВТБ.

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"По итогам декабря средний размер ипотечного кредита в Москве и области, по данным ВТБ, вырос до 9,5 миллиона рублей, что на четверть выше показателя годом ранее", - говорится в сообщении.

Всего за 2022 год банки выдали жителям региона кредиты примерно на 1,4 триллиона рублей, что сопоставимо с результатом 2020 года. Рекорд продаж пока удерживает 2021 год - 1,8 триллиона рублей, отметили в банке.

По оценке ВТБ, в 2022 году банки выдали в России около 4,8 триллиона рублей по ипотечным кредитам. Это второй результат в истории рынка после 2021 года, когда объем продаж достиг 5,7 триллиона рублей. В 2023 году при благоприятной макроэкономической ситуации российские банки смогут показать сопоставимый с прошлым годом результат, прогнозируют эксперты банка.