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3 часа назад

ОПЕК: в 2022 году Иран увеличил добычу нефти на 7%, ее цена выросла на 43%

Газета.Ruиещё 4

Иран в 2022 году увеличил добычу нефти до 2,5 миллиона баррелей в день, или на 7%. В то же время цена иранского топлива выросла на 43% - до $99,9 доллара, передает агентство Tasnim, ссылаясь на отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). В публикации агентства говорится, что, согласно сообщению ОПЕК, средний объем нефтедобычи Ирана в прошлом году составил 2 554 000 баррелей в день. "Таким образом, ежедневное производство нефти Ираном за указанный год увеличилось почти на 7% по сравнению с 2022 годом", – пишет издание. Из отчета организации следует, что Иран занял пятое место среди крупных производителей нефти ОПЕК, уступив Саудовской Аравии, Ираку, ОАЭ и Кувейту. Ранее сообщалось, что альянс ОПЕК в декабре отстал от плана по добыче нефти на 1,77 млн баррелей в сутки.

ОПЕК: в 2022 году Иран увеличил добычу нефти на 7%, ее цена выросла на 43%
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Недвижимость,ОПЕК,
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