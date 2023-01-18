В России подорожали квартиры-малогабаритки

Квартиры площадью до 32 квадратных метров на российском рынке готового жилья выросли в цене на 13% в 2022 году по сравнению с годом ранее. Средняя стоимость квадратного метра квартры-малогабаритки достигла уровня в 102,5 тыс. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на ведущий портал о жилой недвижимости в России «Мир квартир». База данных ресурса содержит более 1,5 млн объявлений о продаже и аренде жилья во всех регионах России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным аналитиков портала, сильнее всего цены на квартиры-малогабаритки увеличились в Кирове, Кемерово и Владикавказе – на 31%,27% и 26% соответственно.

Цена выставленных на продажу маленьких квартир за год также увеличилась – на 12% до 2,8 млн рублей.

Как указали аналитики ресурса, в 2022 году уменьшилась площадь выставленных на продажу маленьких квартир. Средняя площадь таких малогабариток снизилась на 1 квадратный метр до 27 «квадратов».