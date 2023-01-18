Стало известно о рекордных скидках на жилье в Москве

В 2022 году средний размер скидки на вторичном рынке Старой Москвы составил 5-10%, став самым рекордным за последние пять лет. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные компании «Инком-Недвижимость».
Стоимость жилья на вторичном рынке Старой Москвы начала снижаться с апреля. Тогда она упала на 0,2%. Однако в этот период продавцы еще старались удерживать цены и не увеличивали скидки — дисконт в апреле в среднем составлял 5%. Ситуация сохранилась и летом. К осени же из-за слабого спроса размер дисконта вырос до 10% — рекордного показателя с 2017 года — и местами даже до 15%.
На данный момент он составляет 5-10%. Кроме того теперь квартиры выводятся в продажу уже сразу по рыночной цене и не предполагают торг. По мнению экспертов, тенденция к снижению цен на вторичном рынке жилья и скидки сохраняться и в 2023 году. На это будут оказывать влияние нынешние социально-экономические условия и ужесточение условий ипотечного кредитования.