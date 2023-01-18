Россияне бросились скупать жилье в одной Грузии

По итогам 2022 года спрос на недвижимость в Грузии со стороны россиян повысился более чем в 2,5 раза относительно 2021 года — положительная динамика составила 155,14 процента. О том, что они бросились скупать жилье в одной стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании BD-GROUP.

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По данным специалистов, по сравнению с 2020-м годом интерес к грузинской недвижимости в 2022-м взлетел на 250,46 процента. Кроме того, спрос на жилье в зарубежной стране в четвертом квартале прошедшего года оказался на 7,05 процента выше, чем в третьем квартале того же года и на 107,83 процента выше, чем в четвертом квартале предшествующего ему года.

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Несмотря на наблюдаемую положительную динамику, в декабре 2022-го число обращений россиян, связанных с приобретением недвижимости в Грузии, снизилось на 25,8 процента относительно ноября. Эксперты отметили, что показатель уменьшается на протяжении двух месяцев подряд.

Специалисты обнаружили, что пик российского спроса на жилье в зарубежной стране наблюдался в марте — параметр за тот месяц почти вдвое (на 96,08 процента) превысил среднемесячное значение за прошлый год и более чем в пять раз аналогичный результат за 2020 год. Кроме того, граждане России активно интересовались приобретением недвижимости в Грузии в сентябре 2022-го.

«Российский спрос на Грузию четко делится на два города — Тбилиси и Батуми. При этом если на рынок Батуми количество российских покупательских запросов влияет сильно, то на Тбилиси российский спрос не оказывает большого значения. Это связано с тем, что столица Грузии является городом для жизни и там покупают недвижимость большое количество иностранцев не только из России. В целом могу сказать, что 80 процентов инвестиционных запросов из России приходится именно на Батуми. Именно из-за этого грузинские девелоперы активно работают именно на российского клиента», — пояснила основательница BD-GROUP Дарья Бородина.

По словам специалиста, по причине высокого российского спроса на недвижимость в этой стране девелоперы в конце сентября повысили среднюю стоимость квадратного метра жилья на 100 долларов (около 6,8 тысячи рублей). Кроме того, застройщики начали подстраиваться под граждан России стали упрощать оплату объектов и чаще принимать криптовалюту, а также открывать офисы для оплаты в России, чтобы избежать проблем при переводе. Наконец, они начали строить комплексы под клиентов — например, предназначенные для IT-специалистов, в которых есть коворкинги, быстрый интернет и другие дополнительные удобства.

Бородина предрекла активный российский спрос на недвижимость в Тбилиси и Батуми в начале 2023 года прежде всего со стороны инвесторов. В данный момент клиенты в основном приобретают квартиры для жизни и под долгосрочную сдачу в аренду.