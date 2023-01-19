Кого с 1 марта могут лишить недвижимости: россиян предупредили о новых правилах

С 1 марта россиян смогут лишать жилья из-за его использования не по назначению и за «бесхозяйственное содержание» (вступают в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс). Юристы рассказали Life о деталях этих нововведений.
Имущества можно будет лишиться, если нарушение приводит к систематическому нарушению прав соседей. К примеру, когда в квартирах на первых этажах открывают салон красоты или используют жилье в качестве мини-отеля, складского помещения или разводят в квартире животных. В итоге жизнь соседей становится невыносимой, нарушаются санитарные требования и создается угроза пожара, подчеркивает Life.
Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин рассказал, что с 1 марта уполномоченный орган будет сразу выносить собственнику предупреждение со сроком, в течение которого проблему необходимо устранить. Если собственник не прислушается, этот же орган обратится в суд и потребует продать жилье с торгов.
По мнению Шагина, из-за нововведения муниципальные власти начнут проводить гораздо больше проверок жилья, чем раньше.
Нарушение с бесхозяйственным содержанием также касается машино-мест и гаражей.
«На мой взгляд, это указание на некое ужесточение практики по отношению к нерадивым собственникам. Скорее всего, суды теперь будут принимать больше решений в пользу страдающих соседей», - предупредил юрист Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.
Юрист Владимир Шалаев ранее предупреждал, что в некоторых случаях должник может лишиться единственной принадлежащей ему квартиры. Забрать могут жилье, заложенное банку, и незалоговое жилье, если суд решит, что должник пытался скрыть имущество.
Также жилье можно потерять в рамках банкротства, если его признают роскошным или будет доказано, что должник там не живет.
Если у должника несколько квартир, суд оставит ему самую дешевую из них. Также судья учтет площадь квартиры и норматив площади, который закреплен в регионе должника. «Квадраты» сверх норматива могут продать на торгах и тогда у должника останется только доля в квартире.