Кого с 1 марта могут лишить недвижимости: россиян предупредили о новых правилах

С 1 марта россиян смогут лишать жилья из-за его использования не по назначению и за «бесхозяйственное содержание» (вступают в силу соответствующие поправки в Гражданский кодекс). Юристы рассказали Life о деталях этих нововведений.

Имущества можно будет лишиться, если нарушение приводит к систематическому нарушению прав соседей. К примеру, когда в квартирах на первых этажах открывают салон красоты или используют жилье в качестве мини-отеля, складского помещения или разводят в квартире животных. В итоге жизнь соседей становится невыносимой, нарушаются санитарные требования и создается угроза пожара, подчеркивает Life.

Адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин рассказал, что с 1 марта уполномоченный орган будет сразу выносить собственнику предупреждение со сроком, в течение которого проблему необходимо устранить. Если собственник не прислушается, этот же орган обратится в суд и потребует продать жилье с торгов.

По мнению Шагина, из-за нововведения муниципальные власти начнут проводить гораздо больше проверок жилья, чем раньше.

Нарушение с бесхозяйственным содержанием также касается машино-мест и гаражей.

«На мой взгляд, это указание на некое ужесточение практики по отношению к нерадивым собственникам. Скорее всего, суды теперь будут принимать больше решений в пользу страдающих соседей», - предупредил юрист Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив.

Юрист Владимир Шалаев ранее предупреждал, что в некоторых случаях должник может лишиться единственной принадлежащей ему квартиры. Забрать могут жилье, заложенное банку, и незалоговое жилье, если суд решит, что должник пытался скрыть имущество.

Также жилье можно потерять в рамках банкротства, если его признают роскошным или будет доказано, что должник там не живет.