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1 час назад

Продажи элитных квартир в новостройках Москвы упали более чем в два раза в 2022 году

Газета.Ru

Продажи элитных квартир стоимостью 900 тыс. рублей за квадратный метр и более за прошлый год упали более чем в два раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные агентств недвижимости.

Продажи элитных квартир в новостройках Москвы резко упали
Фото: ТАССТАСС

В риелторской компании «Метриум премиум» уточнили, что в прошлом году спрос на элитные квартиры в новостройках Москвы снизился на 55% по сравнению с годом ранее. В 2022 году было продано 324 таких квартиры против 726 квартир в 2021 году. В «ЦИАН аналитике» (сервис аналитики рынка недвижимости) зафиксировали падение спроса на 19% за рассматриваемый период.

Эксперты, опрошенные РБК, назвали падение продаж элитных квартир в новостройках ожидаемым. По их словам, многие покупатели решили отложить покупку жилья, заняв выжидательную позицию. Также многие релоцировались в другие страны на фоне текущей ситуации. Кроме того, ряд россиян переориентировались на покупку готового элитного жилья, то есть на вторичном рынке.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в декабре в Москве были выставлены на продажу рекордные 70,4 тыс. квартир в новостройках.

Недвижимость,ЦИАН,
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