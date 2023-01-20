Назван способ запретить сделки с жильем без личного присутствия

"Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника... Теперь это можно сделать на "Госуслугах" - запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке", - говорится в сообщении на телеграм-канале министерства.