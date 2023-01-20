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6 часов назад

Назван способ запретить сделки с жильем без личного присутствия

РИА Недвижимость

Установить запрет на сделки с недвижимостью без присутствия собственника теперь можно при помощи "Госуслуг", сообщает Минцифры России.

Назван способ запретить сделки с жильем без личного присутствия
Фото: ТАССТАСС

"Иногда мошенники могут незаконным путем провести сделку с недвижимостью без владельца, например, по поддельной доверенности. Для защиты от подобных ситуаций можно внести специальную отметку в ЕГРН о том, что сделки с имуществом могут проводиться только в присутствии собственника... Теперь это можно сделать на "Госуслугах" - запретить все регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке", - говорится в сообщении на телеграм-канале министерства.

Раньше для этого нужно было писать заявление в МФЦ или заполнять специальную форму в Росреестре, поясняет ведомство.

Для подачи заявления необходима подтвержденная учетная запись "Госуслуг" и приложение "Госключ" с усиленной квалифицированной электронной подписью, уточняют в министерстве. Она оформляется бесплатно в приложении, для чего нужен загранпаспорт нового образца и смартфон с модулем NFС.

Запись появится в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) в течение пяти рабочих дней, а в личный кабинет придет уведомление о внесении записи. Точно так же можно снять такой запрет, если он был установлен ранее, заключает ведомство.

Недвижимость,Росреестр,
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