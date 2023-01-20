Российский спрос на жилье в Турции вырос на 90%

Спрос со стороны россиян на недвижимость в Турции в 2022 году вырос на 90% относительно показателя 2021 года. Об этом написала «Лента.ру» со ссылкой на исследование портала Turk.Estate.

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При этом в декабре интерес граждан России к покупке жилья в Турции снизился на 24,5% по сравнению с ноябрем. А относительно декабря 2021 года спрос в последний месяц 2022 года оказался ниже на 5,3%.

Тем не менее пик в 2022 году пришелся на четвертый квартал. В октябре — декабре спрос был выше на 9,9% относительно третьего квартала (июль — сентябрь) и на 55,1% больше, чем в четвертом квартале 2021 года.

На этой неделе в британской консалтинговой компании Knight Frank рассказали, что за прошедшие 12 месяцев стоимость аренды недвижимости в Турции поднялась в среднем на 160,6% в сравнении с показателями за 2021 год, что во многом обусловлено повышенным спросом на жилье в этой стране со стороны граждан России и Украины.