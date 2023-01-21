Кто может не платить налог на имущество в 2023 году

В Налоговом кодексе установлен ряд льгот по уплате налогов. Ими могут пользоваться в том числе пенсионеры и многодетные семьи. Налоги за предыдущий год уплачиваются до 1 декабря. Так, в 2023 году до 1 декабря нужно будет уплатить налоги за 2022 год.

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Пенсионеры не платят налог за участок в 6 соток, но если он больше, то платить придется.

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Налог на имущество

Это не федеральный, а местный налог. Он устанавливается регионами (в городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, - законами этих субъектов).

Кто должен платить налог?

Плательщики налога на имущество - физлица, у которых есть в собственности недвижимость. Речь идет о таком имуществе, как жилой дом, квартира, комната, гараж, машино-место, объект незавершенного строительства, другие здания и помещения. Дома и жилые строения на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства относятся к жилым домам. За общедомовое имущество многоквартирных жилых домов налог не взимается.

Как рассчитывается налог?

Он зависит от кадастровой стоимости недвижимости. По информации Федеральной налоговой службы (ФНС), за налоговый период 2023 года налоговая база в отношении объекта налогообложения определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 1 января 2022 года.

В среднем налог на имущество составляет 0,1% от кадастровой стоимости. Но регионы могут устанавливать собственные ставки налога. В Москве, например, ставка дополнительно дифференцируется в зависимости от кадастровой стоимости жилья - от 0,1% до 0,3%. Естественно, что чем дороже жилье, тем больше налог.

В 2023 году в России проведут государственную кадастровую оценку сооружений, объектов незавершенного строительства, зданий и помещений. С этого момента переоценка будет проводиться во всех регионах раз в четыре года, а в городах федерального значения - раз в два года.

Кто освобожден от уплаты налога на имущество?

Это прежде всего пенсионеры. А также большой ряд других людей, среди которых Герои Советского Союза и Российской Федерации, а также лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды; участники Великой Отечественной войны и других боевых операций из числа военнослужащих, проходивших службу, а также партизаны; ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; военнослужащие или бывшие военнослужащие, имеющие общую продолжительность службы 20 лет и более; члены семей военнослужащих, потерявших кормильца; родители и супруги военнослужащих и государственных служащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, и другие категории.

Налоговая льгота предоставляется при соблюдении следующих условий: имущество не используется в предпринимательской деятельности; кадастровая стоимость имущества не превышает 300 млн руб.; льготы предоставляются в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика.

Если, например, у пенсионера в собственности три квартиры, то имущественный налог не будет взиматься с одной квартиры, а за две другие нужно будет заплатить. Пенсионер сам выбирает квартиру, которая подпадает под льготу.

Какие еще льготы существуют?

Для недвижимости применяется налоговый вычет. В жилом доме он предоставляется за 50 кв. м, в квартире - за 20 кв. м, в комнате - за 10 кв. м. Иными словами, этот метраж не учитывается при расчете годового налога на имущество. На каждый объект недвижимости - один налоговый вычет.

В среднем налог на недвижимое имущество составляет 0,1% его кадастровой стоимости

Льготами при оплате имущественного налога могут воспользоваться многодетные семьи с несовершеннолетними детьми. Для них налогооблагаемая площадь сокращается на 7 кв. м дома или 5 кв. м квартиры в расчете на каждого ребенка.

Как получить льготы?

Налоговые уведомления формируются в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Их можно отследить и через госуслуги. ФНС сегодня уже сама проверяет, есть ли у того или иного гражданина права на льготу.

Подать заявление о предоставлении налоговой льготы можно несколькими способами: через личный кабинет налогоплательщика; почтовым сообщением в налоговую инспекцию; лично в налоговой инспекции; через МФЦ.

Земельный налог

Федеральным законодательством освобождение от земельного налога не предусмотрено. Но начиная с налогового периода 2017 года при расчете земельного налога налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. м площади земельного участка (налоговый вычет), находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном законодательством.

Проще говоря, пенсионеры не платят налог на 6 соток. Если участок больше, за остальные сотки придется заплатить. Освобождены от уплаты налога за 6 соток и многодетные семьи.

Транспортный налог

На федеральном уровне освобождение пенсионеров от транспортного налога не предусмотрено. Только если его отменяют региональные власти. Так, в Москве один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты налога за один автомобиль. А в Московской области освобождены от уплаты транспортного налога многодетные семьи в том случае, если мощность транспорта не превышает 250 лошадиных сил.

Кстати

Что изменится в имущественных налогах в этом году

Осенью ФНС, как обычно, начнет рассылать физлицам уведомления об имущественных налогах - до 1 декабря включительно предстоит уплатить налоги за квартиру, дома, машины, землю и другое имущество за 2022 год. Каждый год некоторые детали налогообложения меняются. ФНС уже проанонсировала, что изменится для плательщиков в 2023 году.

Так, есть важное изменение относительно так называемого "налога на роскошь" в отношении автомобилей. В налоговых квитанциях 2023 года за 2022 год ставка транспортного налога будет выше стандартной только за машины дороже 10 млн рублей. До этого, прошлой осенью, при уплате налогов за 2021 год под повышенные коэффициенты транспортного налога попадали автомобили дороже 3 млн рублей. Список таких машин ведет минпромторг.

Кроме того, многие налогоплательщики, получив уведомления прошлой осенью, могли заметить, что сумма земельного налога и налога на имущество стала выше. Причин для этого могло быть несколько. Например, могли измениться ставки или отмениться льготы, значения которых определяют муниципальные образования (это городской округ, муниципальный район, городское, сельское поселение). Мог произойти перерасчет налога или уточнение льгот, на которые претендует плательщик.

Кроме того, могла поменяться и кадастровая стоимость земельного участка, например, в связи со вступлением в силу новых результатов кадастровой оценки или переводом земельного участка из одной категории земель в другую, изменением вида разрешенного использования, уточнения площади.

В этом же году для расчета налога за 2022 год будут применяться исключения из правила о недопустимости роста налога более чем на 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.