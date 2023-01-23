Новые правила для недвижимости: пять услуг, которые стали доступны онлайн

С января текущего года российские граждане могут сэкономить время на посещении многофункциональных центров (МФЦ), юристов и нотариусов - некоторыми опциями можно воспользоваться в режиме онлайн. Портал Life рассказал о нововведениях.
В частности, сегодня на Едином портале госуслуг можно запретить совершение сделок с недвижимостью без личного участия собственника или снять такой запрет. Мера призвана уменьшить число мошеннических случаев, когда аферисты оставляют добросовестных собственников без имущества.
Кроме того, специалисты напоминают о вступлении в силу новой редакции правил регистрации и снятия граждан РФ с регистрационного учета. Речь идет о документе, который определяет порядок оформления постоянной регистрации по месту жительства и временной (по месту пребывания). Эксперты рассказывают о двух важных новациях: возможности зарегистрировать адрес проживания онлайн (через «Госуслуги») и о появлении нормы, согласно которой несовершеннолетние получают безусловную регистрацию по месту проживания их родителей (даже без согласия собственников жилья).
Кроме того, специалисты пояснили, как можно отменить доверенность в дистанционном формате. По словам исполнительного директора компании «Стар-сервис» Евгения Старовойтова, сейчас онлайн можно отменить только доверенности, выданные в простой письменной форме. При этом для отмены нотариальных доверенностей нужно идти в нотариальную контору.
По словам старшего управляющего партнера юридической компании PG Partners Полины Гусятниковой, доверенность в простой письменной форме можно отменить на портале Федеральной нотариальной палаты. Необходима загрузка документа, заполнение формы заявления и подписание электронной подписью, пояснила она.
Ранее «Известия» сообщили, что, по данным департамента аналитики и консалтинга VSN Realty, в декабре на первичном рынке жилой недвижимости комфорт- и бизнес-класса, строящейся в старых границах Москвы, продали 6,5 тыс. квартир и апартаментов. В сравнении с показателем ноября количество сделок возросло на 50%.