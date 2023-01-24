Средняя площадь квартир в новостройках Москвы снизилась

Площадь квартир в новостройках Москвы в четвертом квартале (октябрь — декабрь) 2022 года снизилась на 15% относительно такого же периода 2021 года, с 55 до 47 кв. м. Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы сервиса «Авито Недвижимость».

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В то же время количество продаваемых лотов увеличилось на треть — с 98 до 131 тыс. объектов. Руководитель направления первичной недвижимости сервиса Дмитрий Алексеев объяснил ситуацию более мелкой нарезкой домов на квартиры.

По его словам, за счет такого подхода девелоперы устанавливают более привлекательную для потребителей цену объекта, при этом извлекают из каждого квадратного метра максимум прибыли, «потому что «квадрат» в студии можно продать гораздо дороже, чем в двухкомнатной или трехкомнатной квартире».

В сервисе также привели данные, согласно которым в структуре предложения на рынке новостроек в Москве за год доля студий выросла на 8%, до 18%. При этом доля однокомнатных квартир сократилась на 2%, до 27%, двухкомнатных — тоже на 2%, до 34%, трехкомнатных — на 4%, до 17%.

В «Авито» подсчитали, что из-за сокращения метража квартир средняя цена предложения сократилась с 15,2 до 12,9 млн руб.