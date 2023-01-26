В России заявили о стабилизации цен на новостройки

В России стабилизировалась стоимость первичного жилья. О ценах на квартиры в новостройках рассказал замглавы Минстроя Никита Стасишин, его слова передает РИА Новости.

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«Что касается цен, то мы видим, что они стабилизировались. Это произошло за счет оптимизации затрат, что застройщики научились делать совместно с банками», — заявил Стасишин.

Ранее сообщалось, что по итогам 2022 года спрос на новое жилье в России сократился на 22 процента. Всего за 12 месяцев в стране было заключено 703,3 тысячи договоров долевого участия против 898,5 тысячи сделок в 2021 году. Повышенный интерес к новостройкам наблюдался весной, однако вскоре показатель резко сократился.