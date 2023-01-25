СМИ: некоторым категориям россиян стали отказывать в выдаче ипотеки

Россияне, работающие в сферах автопродаж, ретейла и выездного туризма, получают отказ от некрупных банков в получении ипотеки. Об этом заявили РИА Новости специалисты.

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Данные Национального бюро кредитных историй свидетельствуют о росте доли отказов по ипотечным заявкам в России по итогам 2022 года до 46,2%, что стало наибольшим показателем. Для сравнения: в первом квартале того же года доля оценивалась в 34,1%.

В «Ассоциации ипотечных брокеров» назвали основные причины для отказов. Так, среди факторов числятся плохая кредитная история (50%), чрезмерная закредитованность (30%), низкий уровень доходов (10%), отсутствие официально подтвержденных доходов (7%).

Чаще кредитные организации принимают такое решение по программам на вторичное жилье. Вместе с тем по заявкам на ипотеку на новостройки с господдержкой уровень одобрения является более высоким.

Замгендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов отмечает, что в настоящее время некоторые банки отказывают в выдаче ипотеки и из-за места работы заемщика на фоне санкционной кампании Запада.