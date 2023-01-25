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56 минут назад

В Москве выставили на продажу БЦ "Даниловский форт"

РИА Недвижимость

В Москве выставили на продажу за 4,2 миллиарда рублей бизнес-центр "Даниловский форт" у метро "Тульская", сообщил Российский аукционный дом (РАД).

В Москве выставили на продажу БЦ «Даниловский форт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бизнес-центр "Даниловский форт" класса "В+" (Новоданиловская набережная, 10) построен в 2008 году, он состоит из трех корпусов (14, 12 и 8 этажей), расположенных на единой цокольной части. К продаже предлагаются два из трех корпусов плюс паркинг.

Общая площадь предлагаемых к покупке помещений (корпуса 1 и 2) - 27,6 тысячи квадратных метров. Они принадлежит структуре "Галс-девелопмента" – компании "Промресурс". Комплекс полностью сдан в долгосрочную аренду структурам Сбербанка.

Актив предлагается приобрести путем прямой продажи, указывается в сообщении РАД.

Недвижимость,Галс-Девелопмент,Сбербанк России,
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