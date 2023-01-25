В Москве выставили на продажу БЦ "Даниловский форт"

В Москве выставили на продажу за 4,2 миллиарда рублей бизнес-центр "Даниловский форт" у метро "Тульская", сообщил Российский аукционный дом (РАД).

Бизнес-центр "Даниловский форт" класса "В+" (Новоданиловская набережная, 10) построен в 2008 году, он состоит из трех корпусов (14, 12 и 8 этажей), расположенных на единой цокольной части. К продаже предлагаются два из трех корпусов плюс паркинг.