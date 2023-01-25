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4 часа назад

Москвичи бросились скупать жилье в регионах

Lenta.ru

В 2022 году москвичи бросились скупать жилье в разных регионах России — интерес к недвижимости за пределами столицы увеличился на 65 процентов по сравнению с 2021-м. Об этом рассказала вице-президент Гильдии риелторов Москвы Екатерина Никитина, пишет «Российская газета».

Москвичи бросились скупать жилье в регионах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалистки, наибольшей популярностью у москвичей пользуются Петербург (20,7 процента запросов), Краснодар и Сочи (суммарно 33,4 процента), Екатеринбург (10,1 процента), Нижний Новгород (7,8 процента) и Тула (6,9 процента). Никитина предположила о наличии тенденции на переезд подальше от Москвы, при этом чаще всего недвижимость стремятся приобрести в городах-миллионниках или областных центрах с развитой инфраструктурой.

Среди причин покупки москвичами жилья в регионах эксперт указала более выгодное вложение средств для сдачи в аренду, возвращение на историческую родину, переезд поближе к морю и теплу, регулярные командировки в конкретный город и расширение бизнеса.

«При выборе недвижимости логика большинства покупателей из Москвы следующая: продать жилье в столице, на вырученные деньги купить квартиру побольше, а оставшуюся на руках разницу использовать как финансовую подушку безопасности», — уточнила Никитина.

Ранее стало известно, что москвичам разонравилось элитное жилье. Согласно данным компании NF Group, за 2022 год в элитных новостройках российской столицы заключили минимальное за пять лет число сделок.

Недвижимость,Екатерина Никитина,
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