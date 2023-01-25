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3 часа назад

Названы повлиявшие на падение продаж новостроек в Москве факторы

Семён Капранов
Иван Ивлиев эксперт

Генеральный директор компании ILM, кандидат юридических наук Иван Ивлиев прокомментировал Рамблеру информацию о снижении продаж новостроек в Москве на 15% по итогам 2022 года и рассказал о факторах, повлиявших на падение спроса россиян на новое жилье.

Снижение спроса на новостройки в мегаполисах России в 4 квартале (впрочем, как в 3 и 2 кварталах) связано с одновременным влиянием нескольких факторов: экономическая турбулентность, геополитическая ситуация, изменения на ипотечном рынке. Не стоит забывать о психологическом состоянии – тревожности среди населения, которое влияет на покупательскую активность.

На основании вышеперечисленных факторов рынок лишился части денег инвесторов - физических лиц, которые приобретали определенный пул квартир на начальном этапе строительства, преумножая капитал на вводе в эксплуатацию жилого комплекса.

Некоторые покупатели предпочли готовое вторичное жилье из-за рисков, связанных со сроками сдачи новостроек и предстоящими ремонтными работами (отсутствие и резкое подорожание отделочных материалов как импортных, так и отечественных).
Иван Ивлиев
Иван Ивлиев Генеральный директор компании ILM, кандидат юридических наук
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Негатива добавили новые правила приемки квартир, которые вступили в силу с 25 марта 2022 года, были продлены до 30 июня 2023 года и нивелировали действие закона о защите прав потребителей по отношению к дольщикам, отметил специалист.

"Последние полгода мы наблюдаем повышенный спрос клиентов на новые перспективные направления (Турция, ОАЭ) благодаря выгодным системам рассрочки и минимизацией рисков", — добавил Ивлиев.

Эксперт подчеркнул, что в компании ILM не ожидают повышения клиентской активности на рынке новостроек в 2023 году.

"В лучшем случае она останется на уровне 2022 года", — сказал он.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на Росреестр сообщило, что за 2022 год в Москве снизились продажи новостроек — показатель сократился на 14 процентов относительно 2021 года. В течение года в столице зарегистрировали 85 тысяч договоров долевого участия на строительство жилья. По словам экспертов, с учетом нежилых объектов продажи на первичном рынке упали на 15 процентов, до 122 тысяч договоров.

Недвижимость,Росреестр,
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