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8 часов назад

В Москве рекордно сократилась доля больших квартир

Lenta.ru

По итогам четвертого квартала 2022 года в Новой Москве рекордно сократилась доля большого первичного жилья на продажу. На квартиры с четырьмя комнатами и более пришлось 1,2 процента от общего объема предложения, об этом говорится в исследовании группы «Родина», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В Москве рекордно сократилась доля больших квартир
Фото: UnsplashUnsplash

Всего в столице выставлено на продажу 17,9 тысячи квартир в новостройках — на 58 процентов больше, чем в последний квартал 2021 года. Только 220 объектов имеют не менее четырех комнат. В эконом-классе продается 61 большой лот, в комфорт-классе таких объектов более 153, а в бизнес сегменте — семь. В то же время доля студий увеличилась до 18,9 процента, а наиболее распространенных однокомнатных квартир — до 36 процентов. Доля двухкомнатного жилья сократилась до 29,1 процента, доля трехкомнатного выросла до 14,7 процента.

По словам экспертов, к массовому исчезновению больших квартир из продажи привело длительное сокращение площади жилья. Ситуация может измениться при понижении ипотечных ставок и росте доходов населения, однако сейчас предпосылок к этому нет.

Ранее в январе эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) Павел Склянчук предложил давать многодетным семьям скидки на большие квартиры. Он отметил, что размер дисконта может увеличиваться на 10 процентов за каждого ребенка.

Недвижимость,
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