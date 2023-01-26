У россиян предложили изымать дачи за долги

Российские риелторские компании предложили правительству изымать у собственников дачи и земельные участки после трех лет неуплаты целевых и членских взносов. Об этом рассказали «Известия».
Глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал изданию, что эти взносы в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры и электроэнергию.
Сауков отметил, что обычно взносы перестают поступать за заброшенные участки (к примеру, владелец умер и не оставил наследников). По его оценке, в садовых товариществах таких участков около 10 - 20 процентов.
По закону, изъять и продать такие дачи можно только в том случае, если размер долга сравнялся со стоимостью недвижимости. Такие ситуации возникают редко, при этом срок исковой давности по долгу составляет три года.
Сауков отметил, что в итоге долги неплательщиков чаще всего списываются и садовые товарищества лишаются средств на свое развитие.
Риелторы предложили увеличить срок исковой давности по целевым и членским взносам до десяти лет.
Несколько лет назад в России приняли закон, допускающий снос самовольных дачных построек и изъятие земли. Эти меры применяют, если владелец не выполнил требования по сносу или реконструкции в срок.
Самовольной признается постройка, возведенная на участке, который не был официально оформлен или на участке, который вообще не предназначен для строительства.
Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов.