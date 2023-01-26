Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
5 часов назад

У россиян предложили изымать дачи за долги

Мария Иванова

Российские риелторские компании предложили правительству изымать у собственников дачи и земельные участки после трех лет неуплаты целевых и членских взносов. Об этом рассказали «Известия».

У россиян предложили изымать дачи за долги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал изданию, что эти взносы в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры и электроэнергию.

Сауков отметил, что обычно взносы перестают поступать за заброшенные участки (к примеру, владелец умер и не оставил наследников). По его оценке, в садовых товариществах таких участков около 10 - 20 процентов.

По закону, изъять и продать такие дачи можно только в том случае, если размер долга сравнялся со стоимостью недвижимости. Такие ситуации возникают редко, при этом срок исковой давности по долгу составляет три года.

Сауков отметил, что в итоге долги неплательщиков чаще всего списываются и садовые товарищества лишаются средств на свое развитие.

Риелторы предложили увеличить срок исковой давности по целевым и членским взносам до десяти лет.

Несколько лет назад в России приняли закон, допускающий снос самовольных дачных построек и изъятие земли. Эти меры применяют, если владелец не выполнил требования по сносу или реконструкции в срок.

Россиянам рассказали о возможности списать долги за услуги ЖКХ

Самовольной признается постройка, возведенная на участке, который не был официально оформлен или на участке, который вообще не предназначен для строительства.

Средства, вырученные от продажи участка, выплачиваются бывшему собственнику за вычетом расходов на подготовку и проведение торгов.

Недвижимость,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители