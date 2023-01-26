У россиян предложили изымать дачи за долги

Российские риелторские компании предложили правительству изымать у собственников дачи и земельные участки после трех лет неуплаты целевых и членских взносов. Об этом рассказали «Известия».

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Глава центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков рассказал изданию, что эти взносы в том числе включают налоги на земли общего пользования, обслуживание инфраструктуры и электроэнергию.

Сауков отметил, что обычно взносы перестают поступать за заброшенные участки (к примеру, владелец умер и не оставил наследников). По его оценке, в садовых товариществах таких участков около 10 - 20 процентов.

По закону, изъять и продать такие дачи можно только в том случае, если размер долга сравнялся со стоимостью недвижимости. Такие ситуации возникают редко, при этом срок исковой давности по долгу составляет три года.

Сауков отметил, что в итоге долги неплательщиков чаще всего списываются и садовые товарищества лишаются средств на свое развитие.

Риелторы предложили увеличить срок исковой давности по целевым и членским взносам до десяти лет.

Несколько лет назад в России приняли закон, допускающий снос самовольных дачных построек и изъятие земли. Эти меры применяют, если владелец не выполнил требования по сносу или реконструкции в срок.

Самовольной признается постройка, возведенная на участке, который не был официально оформлен или на участке, который вообще не предназначен для строительства.