Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 69.13EUR 75.33
Войти в почту
6 часов назад

Раскрыта стоимость самой дешевой студии в центре Москвы

Lenta.ru

Стоимость самой дешевой студии в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) оценили в 2,2 миллиона рублей. Цены на наиболее бюджетные объекты в центре столицы «Ленте.ру» раскрыли аналитики ЦИАН.

Раскрыта стоимость самой дешевой студии в центре Москвы
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самый дешевый лот в ЦАО расположен в Колобовском переулке, в цоколе дома 1917 года постройки. Его площадь составляет 13 квадратных метров. В нескольких минутах ходьбы от него находится цирк на Цветном бульваре. Эксперты отметили, что объект имеет инвестиционный материал — согласно оценкам продавца, его аренда будет стоить до 35 тысяч рублей в месяц и позволит за пять лет окупить затраты на него.

Второй по дешевизне студией оказался лот площадью 13,7 «квадрата» в Стрельбищенском переулке — менее чем в километре от делового центра «Москва-Сити». Его стоимость со скидкой установилась на уровне в 2,39 миллиона рублей. Объект подключен ко всем инженерным коммуникациям и прошел предчистовую отделку. Солнечный свет попадает в помещение через окна в приямках.

Замкнула тройку студия на втором этаже кирпичной шестиэтажки на Нижней Красносельской улице стоимостью в 2,80 миллиона рублей. Она расположена между станциями метро «Красносельская» и «Бауманская», недалеко от трех вокзалов. Площадь лота — 12 «квадратов». Специалисты отметили, что квартира требует ремонта.

В декабре эксперты портала «Мир квартир» рассказали, что самую дешевую квартиру на вторичном рынке Москвы можно купить за 2,8 миллиона рублей. По их данным, речь идет о студии площадью 11 квадратных метров, расположенной на первом этаже девятиэтажки 1968 года постройки, недалеко от станции метро «Щелковская».

Недвижимость,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители