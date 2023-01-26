Раскрыта стоимость самой дешевой студии в центре Москвы

Стоимость самой дешевой студии в Центральном административном округе Москвы (ЦАО) оценили в 2,2 миллиона рублей. Цены на наиболее бюджетные объекты в центре столицы «Ленте.ру» раскрыли аналитики ЦИАН.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру» Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Самый дешевый лот в ЦАО расположен в Колобовском переулке, в цоколе дома 1917 года постройки. Его площадь составляет 13 квадратных метров. В нескольких минутах ходьбы от него находится цирк на Цветном бульваре. Эксперты отметили, что объект имеет инвестиционный материал — согласно оценкам продавца, его аренда будет стоить до 35 тысяч рублей в месяц и позволит за пять лет окупить затраты на него.

Второй по дешевизне студией оказался лот площадью 13,7 «квадрата» в Стрельбищенском переулке — менее чем в километре от делового центра «Москва-Сити». Его стоимость со скидкой установилась на уровне в 2,39 миллиона рублей. Объект подключен ко всем инженерным коммуникациям и прошел предчистовую отделку. Солнечный свет попадает в помещение через окна в приямках.

Замкнула тройку студия на втором этаже кирпичной шестиэтажки на Нижней Красносельской улице стоимостью в 2,80 миллиона рублей. Она расположена между станциями метро «Красносельская» и «Бауманская», недалеко от трех вокзалов. Площадь лота — 12 «квадратов». Специалисты отметили, что квартира требует ремонта.