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2 часа назад

Spain-Real.Estate: в испанской Торревьехе нашли жилье дешевле 5 млн рублей

Газета.Ru

В популярном у россиян испанском городе Торревьехе в продаже есть 33 квартиры на вторичном рынке жилья, которые стоят дешевле 5 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные исследования портала Spain-Real.Estate.

В испанском городе нашли жилье дешевле 5 млн рублей
Фото: Газета.ruГазета.ru

В публикации отметили, что самый дешевый вариант жилья можно приобрести всего за 3,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит квартиру-студию площадью 33 квадратных метра, которая находится в 900 метрах от морского побережья. При этом самое большее жилье в указанном ценовом диапазоне можно приобрести за 4,99 млн рублей. Площадь такой квартиры составит 77 «квадратов».

По данным портала Spain-Real.Estate, всего в январе 2023 года в Торревьехи на вторичном рынке было выставлено 538 объектов. Самым дорогим предложением на рынке является пентхаус на 388 квадратных метров, который обойдется в 138 млн рублей.

20 января «Лента.ру» со ссылкой на исследование агентства недвижимости Emirates.Estate сообщила, что москвичи чаще остальных россиян интересуются недвижимостью в Дубае. Отмечается, что с декабря 2022 года по январь 2023 года доля запросов со стороны жителей российской столицы составила 57,1% от общего числа обращений из крупных городов России. Второе место занял Санкт-Петербург с долей запросов в 13,4%, на третьем месте — Екатеринбург (3,9%).

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