В испанском городе нашли жилье дешевле 5 млн рублей

В популярном у россиян испанском городе Торревьехе в продаже есть 33 квартиры на вторичном рынке жилья, которые стоят дешевле 5 млн рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на данные исследования портала Spain-Real.Estate.

Фото: Газета.ru Газета.ru

В публикации отметили, что самый дешевый вариант жилья можно приобрести всего за 3,3 млн рублей. За эти деньги покупатель получит квартиру-студию площадью 33 квадратных метра, которая находится в 900 метрах от морского побережья. При этом самое большее жилье в указанном ценовом диапазоне можно приобрести за 4,99 млн рублей. Площадь такой квартиры составит 77 «квадратов».

По данным портала Spain-Real.Estate, всего в январе 2023 года в Торревьехи на вторичном рынке было выставлено 538 объектов. Самым дорогим предложением на рынке является пентхаус на 388 квадратных метров, который обойдется в 138 млн рублей.