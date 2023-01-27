Россиян предупредили о рисках дарения квартир

Оформляя договор дарения жилья, собственник рискует лишиться имущества. Об опасностях такого способа передачи квартиры или дома рассказали опрошенные РБК юристы.
Эксперты напомнили, что договор дарения требует обязательного согласия того, кому передают имущество, и должен быть заключен при жизни дарителя. При этом, согласно гражданскому законодательству, в Росреестре должен быть зарегистрировал переход права собственности на недвижимое имущество, а не сам договор.
Часть договор дарения содержит устное обещание, что бывший собственник имеет право проживать в подаренной квартире. Однако нередко оно нарушается, что приводит к «безуспешным, в основном судебным, разбирательствам».
«Если договор дарения содержал обещание передать одаряемому вещь в будущем (то есть до регистрации перехода права собственности на квартиру), то здесь бывают риски для дарителя лишиться чуть ли не последнего имущества. В этом случае закон на его стороне: даритель вправе отказаться от исполнения договора, если после заключения договора имущественное или семейное положение, либо состояние здоровья дарителя изменились», - пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
При этом главная сложность заключается в том, что такие изменения в жизни дарителя, которые приведи к существенному ухудшению уровня его жизни, должны подтверждаться доказательствами.
Ранее член комиссии Московской городской нотариальной палаты по повышению профессиональной подготовки нотариусов Наталия Сергеева отметила, что пожилые граждане легко могут попасться на уловки мошенников и потерять квартиру. Зачастую преступники прибегают к подмене одного вида документа на другой. Так, человек рискует получить не договор аренды, а договор купли-продажи недвижимости или же договор пожизненной ренты, пояснила специалист.