Россиян предупредили о рисках дарения квартир

Оформляя договор дарения жилья, собственник рискует лишиться имущества. Об опасностях такого способа передачи квартиры или дома рассказали опрошенные РБК юристы.

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Эксперты напомнили, что договор дарения требует обязательного согласия того, кому передают имущество, и должен быть заключен при жизни дарителя. При этом, согласно гражданскому законодательству, в Росреестре должен быть зарегистрировал переход права собственности на недвижимое имущество, а не сам договор.

Часть договор дарения содержит устное обещание, что бывший собственник имеет право проживать в подаренной квартире. Однако нередко оно нарушается, что приводит к «безуспешным, в основном судебным, разбирательствам».

«Если договор дарения содержал обещание передать одаряемому вещь в будущем (то есть до регистрации перехода права собственности на квартиру), то здесь бывают риски для дарителя лишиться чуть ли не последнего имущества. В этом случае закон на его стороне: даритель вправе отказаться от исполнения договора, если после заключения договора имущественное или семейное положение, либо состояние здоровья дарителя изменились», - пояснила член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

При этом главная сложность заключается в том, что такие изменения в жизни дарителя, которые приведи к существенному ухудшению уровня его жизни, должны подтверждаться доказательствами.