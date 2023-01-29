Россиянам назвали самые прибыльные варианты вложения денег

Основатель инвестиционного клуба Александр Стекольников рассказал про инвестиционные инструменты, способные приносить большой доход при достаточно высокой надежности.

«Во-первых, это займы под залог ликвидной жилой и коммерческой недвижимости. Сегодня это один из немногих инструментов на рынке, дающих гарантированный пассивный ежемесячный доход», – передает слова Стекольникова «Известия».

По словам эксперта, доход в таком случае составит 24–36 % годовых.

Вторым инструментом эксперт выделил покупку земельных участков в Подмосковье с дисконтом для редевелопмента и перепродажи в концепции готового коттеджного поселка. По его словам, инвестиционный порог составит от 20 млн рублей при ориентировочной доходности 40–60 % годовых.

Третьим вариантом является покупка квартир с дисконтом с целью перепродажи. Инвестиционный порог от 10 млн рублей, а ориентировочная доходность, по словам эксперта, составит от 25 до 40 % годовых.

Также доходными и надежными вариантами инвестиций Стекольников назвал покупку коммерческой недвижимости стрит-ритейла с доходностью 10–20 % годовых и строительство домов в коттеджных поселках с доходностью 30–40 % годовых.