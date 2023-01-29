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4 часа назад

"Ъ" сообщил, что цены на аренду жилья в России продолжают падать

Газета.Ruиещё 1

Цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России, а также Московской и Ленинградской области продолжили снижаться, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «ЦИАН. Аналитики» (сервис аналитики рынка недвижимости). Средняя стоимость однокомнатной квартиры в январе этого года составила 21,4 тыс. рублей в месяц, а двухкомнатной – 31 тыс. рублей. По сравнению с показателями декабря 2022 года она снизилась на 0,1% и 08% соответственно.

Цены на аренду жилья в России продолжили падать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом темпы снижения средних цен на аренду квартир замедляются. В декабре средняя стоимость «однушки» снизилась на 0,5%, «двушки» — на 2%.

По данным федеральной риелторской компании «Этажи», средняя стоимость однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах в январе составила 21 тыс. рублей в месяц, двухкомнатной — 25,8 тыс. рублей. По сравнению с данными на декабрь, показатели уменьшились на 1,5% и 1,9% соответственно.

По словам риелторов, на падение цен на жилье в России повлиял рост объема предложения квартир в аренду: число доступных квартир за год увеличилось на 70–86%.

Риелторы уточнили, что ситуация вряд ли существенно изменится в феврале 2023 года – это не самый активный с точки зрения спроса на жилье период. Риелторы считают, что рост спроса на аренду квартир начнется в марте-апреле 2023 года.

Недвижимость,ЦИАН,
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