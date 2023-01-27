Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

Предсказано будущее ипотечного рынка в России

Lenta.ru

В 2023 году банки продолжат сотрудничать с застройщиками для разработки совместных ипотечных программ, которые призваны активизировать спрос. Также в России могут появиться субсидированные банковские продукты на вторичном рынке жилья. Будущее ипотечного рынка предсказали в компании «ПроГород», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Предсказано будущее ипотечного рынка в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам экспертов, недвижимость остается самым прибыльным инвестиционным инструментом и стабильным активом для сохранения капитала. При этом вторичный рынок остается без поддержки, а высокие кредитные ставки способствуют снижению спроса на готовое жилье. Низкий интерес к такой недвижимости привел к тому, что на протяжении 2022 года продавцы снимали объекты с продажи.

Согласно прогнозам, в текущем году государственные льготные программы по ипотеке могут появиться на вторичном рынке.

«В частности, согласно проекту постановления, который разработал Минфин, для ряда российских семей программа "Семейная ипотека" со ставкой до шести процентов в год может быть распространена и на покупку вторичного жилья», — отметили в компании.

Эксперты добавили, что популярность семейной ипотеки продолжит расти, так как под ее условия теперь попадает больше граждан.

Ранее в январе российскому рынку недвижимости предрекли рост благодаря ипотеке. Эксперты считают, что на фоне расширения семейной ипотеки на первичном рынке увеличится число сделок. В то же время повышение ставки по льготной программе на один процент не создаст значительного оттока заемщиков.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители