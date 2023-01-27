Предсказано будущее ипотечного рынка в России

В 2023 году банки продолжат сотрудничать с застройщиками для разработки совместных ипотечных программ, которые призваны активизировать спрос. Также в России могут появиться субсидированные банковские продукты на вторичном рынке жилья. Будущее ипотечного рынка предсказали в компании «ПроГород», материалы есть в распоряжении «Ленты.ру».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам экспертов, недвижимость остается самым прибыльным инвестиционным инструментом и стабильным активом для сохранения капитала. При этом вторичный рынок остается без поддержки, а высокие кредитные ставки способствуют снижению спроса на готовое жилье. Низкий интерес к такой недвижимости привел к тому, что на протяжении 2022 года продавцы снимали объекты с продажи.

Согласно прогнозам, в текущем году государственные льготные программы по ипотеке могут появиться на вторичном рынке.

«В частности, согласно проекту постановления, который разработал Минфин, для ряда российских семей программа "Семейная ипотека" со ставкой до шести процентов в год может быть распространена и на покупку вторичного жилья», — отметили в компании.

Эксперты добавили, что популярность семейной ипотеки продолжит расти, так как под ее условия теперь попадает больше граждан.