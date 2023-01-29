Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 69.34EUR 75.41
Войти в почту
1 час назад

В России подешевела аренда жилья

Lenta.ruиещё 1

Цены на аренду квартир в 16 городах-миллионниках России, а также Московской и Ленинградской области продолжают снижаться. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса «ЦИАН. Аналитики».

В России подешевела аренда жилья
Фото: Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»Алексей Мальгавко / «Коммерсантъ»

Отмечается, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в январе 2023 года составила 21,4 тысячи рублей в месяц, а двухкомнатной — 31 тысячу рублей. По сравнению с показателями декабря прошлого года цена снизилась на 0,1 процента и 0,8 процента соответственно.

Эксперты подчеркнули, что падение цен на жилье в России связано с ростом объема предложения квартир в аренду. По данным риелторов, число доступных квартир за год увеличилось на 70-86 процентов.

По мнению аналитиков, ситуация вряд ли существенно изменится в феврале 2023 года, так как это не самый активный с точки зрения спроса на жилье период. Ожидается, что рост спроса на аренду квартир начнется в марте-апреле.

Ранее в компании NF Group выяснили, что за 2022 год в элитных новостройках Москвы заключили минимальное за пять лет число сделок. За год в столице было заключено около 860 сделок с таким жильем. При этом в 2021 году показатель находился на уровне 1,6 тысячи сделок.

До этого сообщалось, что в 2022 году в центре Москвы подешевела аренда однокомнатных квартир. Стоимость съемного жилья в Центральном административном округе снизилась на 27,3 процента, в то же время по всему городу средняя цена на аренду упала на 14,8 процента.

Недвижимость,Коммерсант,ЦИАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители