Раскрыт самый распространенный размер первоначального взноса по ипотеке

Результаты исследования банка «Дом.РФ» показали, что в прошлом году средний размер первоначального взноса достиг 26%, тогда как годом ранее он составлял 36%, передает РБК.

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Свыше 70% россиян, которые прибегли к ипотечным кредитам в прошлом году, внесли первоначальный взнос в размере более 20% от цены на жилье.

Более 40% сделок заключили со взносом в 20–25%. Их количество за 12 месяцев возросло в 2,7 раза.

Кроме того, отмечается, что число российских граждан, которые выбрали взнос по жилищному кредиту в размере от 25% до 35%, составило более 10%. Это на треть превышает показатель предыдущего года. 7% ипотечных россиян смогли внести от 35% до 45%, оставшиеся 12% — от 45%.

В прошлом году в Москве был был зафиксирован рекорд по числу ипотечных сделок. По данным Росреестра, в декабре в столице зарегистрировали 7,46 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) с привлечением ипотеки.