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1 час назад

Названы города России с наибольшим объемом нового строительства

Lenta.ru

Лидером среди крупных городов России по совокупной площади недвижимости, в корпусах, вышедших на рынок во втором полугодии 2022 года, стала Москва. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Urbanus.ru.

Названы города России с наибольшим объемом нового строительства
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным специалистов, объем нового строительства в столице за период с июля по декабрь прошедшего года, составил 2,92 миллиона квадратных метров, или 208 корпусов. Наибольшая доля от общего числа пришлась на ТиНАО — 0,98 миллиона «квадратов», или 77 корпусов.

Вторым городом в списке эксперты назвали Краснодар с показателем в 1,19 миллиона квадратных метров, или 81 проект. Эксперты отметили, что три четверти от этого числа приходятся на Прикубанский район города. Замкнул тройку Санкт-Петербург, где нового строительства в столице во второй половине прошедшего года составил 1,1 миллиона «квадратов», или 92 корпуса. Максимальная доля застройки была обнаружена в Пушкинском районе — 15 корпусов с суммарной площадью в 0,19 миллиона квадратных метров, что превосходит показатель, зафиксированный в Калининграде.

В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о том, что объем ввода жилья в эксплуатацию в России в 2022 году стал рекордным. Он добавил, что по его итогам показатель составит более 100 миллионов квадратных метров.

Недвижимость,Марат Хуснуллин,
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