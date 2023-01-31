Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 69.59EUR 75.78
Войти в почту
2 часа назад

Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье

Мослента

Цену самых дешевы дач в Подмосковье называет «РБК» со ссылкой на экспертов «ЦИАН.Аналитики». За 250-300тысяч рублей чаще всего предлагаются участки площадью от четырех до восьми соток в старых садовых товариществах с заброшенной территорией.

Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Имеющийся дом небольшой (20–30 квадратных метров) и чаще всего в плохом состоянии. Коммуникаций там обычно нет, в доме из удобств только электричество, на участке есть колодец. Находятся такие объекты на значительном удалении от Москвы (100 километров от МКАД и более)», — говорится в сообщении.

Например, за 250 тысяч рублей можно купить дом с электричеством площадью 20 квадратных метров под снос на участке семь соток в СНТ «Таежный» рядом с Коломной в 110 километрах от МКАД по Новорязанскому шоссе.

За 300 тысяч рублей продается дом площадью 30 квадратных метров под снос в 99 километрах от МКАД и десять километров до Можайска в СНТ «Солнечное». На территории участка есть водопровод и электричество.

Недорогие варианты дачных участков можно найти по Егорьевскому, Горьковскому, Минскому, Рязанскому, Каширскому направлениям Подмосковья.

По имеющейся информации, по минимальной цене чаще всего предлагают недостроенные дома и дачи. Такой вариант можно рассмотреть, если заинтересовал сам участок, но на достройку дома может уйти сумма, в разы превышающая изначальный ценник.

Ранее стали известны регионы с максимально выросшей стоимостью дач.

Недвижимость,Дача и дачники,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители