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23 минуты назад

Россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в одной стране

Lenta.ruиещё 2

В 2022 году россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в Армении. О том, что граждане России лидируют по числу сделок с недвижимостью в одной стране, сообщается на сайте Комитета кадастра Армении.

Россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в одной стране
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Всего за год россияне приобрели в стране 1,2 тысячи объектов — на 44,9 процента больше, чем в 2021 году. В то же время число продаж упало — отрицательная динамика составила семь процентов, а число проданных лотов оказалось на уровне 2,3 тысячи. Тем не менее общий результат стал самым высоким среди иностранных покупателей жилья в Армении.

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Второе место в списке лидеров по сделкам с недвижимостью в стране заняли граждане США, которые приобрели в Армении 240 объектов, а продали — 67. Тройку лидеров замкнули жители Ирана, купившие 84 объекта и продавшие 67 объектов.

Ранее сообщалось, что россияне заняли первое место среди иностранных покупателей жилья в Дубае. В 2022 году они обогнали по числу приобретенной недвижимости британцев, индийцев, итальянцев и французов, которые также попали в первую пятерку.

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