Россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в одной стране

В 2022 году россияне стали главными покупателями и продавцами жилья в Армении. О том, что граждане России лидируют по числу сделок с недвижимостью в одной стране, сообщается на сайте Комитета кадастра Армении.

Всего за год россияне приобрели в стране 1,2 тысячи объектов — на 44,9 процента больше, чем в 2021 году. В то же время число продаж упало — отрицательная динамика составила семь процентов, а число проданных лотов оказалось на уровне 2,3 тысячи. Тем не менее общий результат стал самым высоким среди иностранных покупателей жилья в Армении.

Второе место в списке лидеров по сделкам с недвижимостью в стране заняли граждане США, которые приобрели в Армении 240 объектов, а продали — 67. Тройку лидеров замкнули жители Ирана, купившие 84 объекта и продавшие 67 объектов.