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2 часа назад

В Москве продается все больше квартир без отделки

Вести Подмосковья

В последнее время на московском рынке новостроек стабильно росла доля жилья с различными вариантами отделки. Но в прошлом году ситуация поменялась, а застройщики вновь увеличили предложение лотов без отделки. Это произошло из-за резкого роста цен на стройматериалы и ухода с рынка ряда продавцов мебели и бытовой техники, сообщает издание «Дни.ру».

В Москве продается все больше квартир без отделки
Фото: ТАССТАСС

Значительнее всего (до 45%) увеличилась доля жилья в черновом варианте в новостройках Новой Москвы. За год застройщики вывели на рынок ТиНАО 8,2 тысячи квартир без отделки против 4,7 тысячи лотов годом ранее (+75%). За этот же период в продаже появилось 8,5 тысячи квартир под ключ против 6,1 тысячи годом ранее (+40%). Внутри МКАД наблюдается похожая тенденция. В новостройках класса «комфорт» доля лотов без отделки увеличилась до 18%, а в классе «бизнес» – до 67%. В премиальных комплексах на долю жилья без отделки сейчас приходится 48%.

Эксперты рынка недвижимости считают, что в нынешнем году доля лотов без отделочных работ будет расти. Кроме того, взамен чистовой отделки застройщики все чаще будут предлагать промежуточный вариант – отделку white box (предчистовая).

Недвижимость,
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