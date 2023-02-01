Названы регионы России с самой дешевой ипотекой

Самые низкие ставки по выданной в декабре 2022 года ипотеке на новостройки оказались в Ленинградской области — в среднем 2,03 процента годовых. Регионы России с самыми дешевыми кредитами на строящееся жилье назвали аналитики ЦИАН в своем исследовании, пишет РБК.

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В целом по России средняя ставка по ипотеке на новостройки в декабре 2022 года была на уровне 3,5 процента годовых. Для сравнения, в январе того же года показатель достигал 5,9 процента. Резкое снижение аналитики объяснили появлением на рынке ипотечных программ от застройщиков по околонулевым ставкам.