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1 час назад

Эксперт: России еще далеко до ипотечного пузыря

ТАСС

Дефолтов по ипотекам в портфелях банков РФ существенно меньше, чем по другим кредитным продуктам, и их доля не такая высокая, поэтому до ипотечного пузыря России еще далеко, сообщила в интервью ТАСС генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.

Эксперт оценил возможность ипотечного пузыря в России
Фото: ТАССТАСС

"Я примкну к категории оптимистов и скажу, что до ипотечного пузыря России еще далеко. Во-первых, у нас ипотека не так развита. Во-вторых, для русского человека жилье - это абсолютная ценность, поэтому к обслуживанию ипотечных кредитов наши люди, как правило, относятся очень ответственно. Дефолтов по ипотекам в портфелях банков существенно меньше, чем по другим кредитным продуктам, их доля не такая высокая, чтобы можно было сказать: "Все плохо", - считает она.

В то же время глава агентства добавила, что есть проблема, связанная с падением цен на недвижимость, а это - стоимость залога. По мнению Чекуровой, основная проблема кроется в этом.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:15 мск.

Недвижимость,Марина Чекурова,Эксперт РА,
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