Эксперт оценил возможность ипотечного пузыря в России

"Я примкну к категории оптимистов и скажу, что до ипотечного пузыря России еще далеко. Во-первых, у нас ипотека не так развита. Во-вторых, для русского человека жилье - это абсолютная ценность, поэтому к обслуживанию ипотечных кредитов наши люди, как правило, относятся очень ответственно. Дефолтов по ипотекам в портфелях банков существенно меньше, чем по другим кредитным продуктам, их доля не такая высокая, чтобы можно было сказать: "Все плохо", - считает она.