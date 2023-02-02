Названы города, в которых можно купить больше всего жилья на маткапитал

На материнский капитал больше всего квадратных метров можно купить в Магнитогорске, меньше — в Москве. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

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Стоимость одного квадратного метра в Магнитогорске составляет около 55 тысяч рублей. Таким образом за маткапитал, сумма которого с 1 февраля 2023 года выросла до 589,5 тысяч рублей, в этом городе можно купить 10,7 квадратных метров вторичного жилья.

За ним следует Махачкала. Там маткапитала хватит на покупку девяти квадратных метров жилья. Один стоит 65,3 тысячи рублей. Третье место поделили Астрахань и Тольятти. В них один квадратный метр стоит 68,2 тысяч рублей, соответственно приобрести получится 8,6 квадратных метров жилья. Во всех городах, которые попали в топ-3 списка, с помощью маткапитала получится покрыть от 21,5% до 26,7% стоимости однокомнатной квартиры, то есть весь необходимый первоначальный взнос при покупке в ипотеку.