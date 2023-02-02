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1 час назад

Названы города, в которых можно купить больше всего жилья на маткапитал

Елена Прошина

На материнский капитал больше всего квадратных метров можно купить в Магнитогорске, меньше — в Москве. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на данные консалтинговой компании SRG.

Названы города, в которых можно купить больше всего жилья на маткапитал
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стоимость одного квадратного метра в Магнитогорске составляет около 55 тысяч рублей. Таким образом за маткапитал, сумма которого с 1 февраля 2023 года выросла до 589,5 тысяч рублей, в этом городе можно купить 10,7 квадратных метров вторичного жилья.

За ним следует Махачкала. Там маткапитала хватит на покупку девяти квадратных метров жилья. Один стоит 65,3 тысячи рублей. Третье место поделили Астрахань и Тольятти. В них один квадратный метр стоит 68,2 тысяч рублей, соответственно приобрести получится 8,6 квадратных метров жилья. Во всех городах, которые попали в топ-3 списка, с помощью маткапитала получится покрыть от 21,5% до 26,7% стоимости однокомнатной квартиры, то есть весь необходимый первоначальный взнос при покупке в ипотеку.

Меньше всего жилья с помощью сертификата можно купить в Москве — всего два квадратных метра. За ней идет Сочи — 2,5 и Санкт-Петербург — 2,9. Стоимость одного квадратного метра в этих городах варьируется от 200 до 283 тысяч рублей. Таким образом маткапитал при покупке квартиры в них, как и при внесении первоначального взноса окажется бесполезным.

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