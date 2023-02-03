В Москве оценили транспортную доступность жилых комплексов

Столица остается лидером по строительству жилья в России. В новых кварталах строятся не только дома, но и создаются рабочие места, открываются объекты соцкультбыта. Новый сервис, созданный дептрансом, позволяет оценить доступность жилых комплексов.

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Как рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов, в минувшем году было создано 10 новых автобусных маршрутов, в том числе в Новую Москву и Юго-Восточный округ, где больше всего построено жилых комплексов. По данным Ликсутова, пользуются новыми маршрутами более 22 тысяч пассажиров в день. Заммэра призвал застройщиков следовать примеру и еще на этапе создания проекта задумываться о том, как люди будут добираться в новое жилье.

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"Две недели назад мы запустили новый сервис "Узнай про ЖК", которым уже воспользовались более 50 тысяч москвичей. С его помощью можно узнать, до каких новостроек удобнее и быстрее добираться", - рассказал он.

Сейчас в сервисе можно найти данные по 260 новостройкам

Сейчас в сервисе можно найти данные по более 260 объектам. Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента транспорта, собирали данные по каждому жилому комплексу из открытых источников, застройщики в наполнении сервиса не участвовали, то есть повысить свой балл они никак не могли. Оценивали объекты по двум показателям - географическая доступность и инфраструктура дома, которую обеспечивает застройщик. При этом критериев было 35, в частности, строительство застройщиком школы, сада или поликлиники, подъездных дорог, наличие заправочной станции для электромобилей, удаленность от метро или остановки общественного транспорта и многое другое. В лидерах рейтинга по инфраструктуре, которую обеспечил сам застройщик, пока значится жилой комплекс "LIFE Варшавская". Он набрал 9,5 балла из 10 возможных. Однако подкачала географическая доступность: до метро "Варшавская" идти пока 13 минут пешком, далеко расположены соцучреждения. Впрочем, застройщик обещает это исправить.