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1 час назад

Россиянам назвали условия для конфискации жилья

Lenta.ruиещё 4

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов заявил, что россияне могут лишиться жилья на законных основаниях только в трех случаях. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

Россиянам назвали условия для конфискации жилья
Фото: ТАССТАСС

Некрасов назвал условия для конфискации жилья и заявил, что это может произойти за долги, нарушение прав соседей и через суд. По его словам, если россиянин не выплачивает деньги по кредиту, то банк имеет право реализовать ипотечную квартиру.

«Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры», — отметил юрист.

Недвижимость также конфискуют у виновных в преступлении лиц.

Кроме того, в России конфискуют жилье, добытое преступным путем, включая случаи коррупции. Также гражданина могут обязать оставить квартиру и переехать в другую при систематическом нарушении прав соседей, однако такие случаи встречаются редко.

«Например, если человек постоянно дебоширит, плохо себя ведет и на него постоянно составляют протоколы об административных правонарушениях. Это большая редкость, но в таких случаях органы местной власти могут через суд добиться выставления квартиры на аукцион и на вырученные деньги купить для человека жилье в другом месте», — заключил Некрасов.

Недвижимость,Андрей Некрасов,
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