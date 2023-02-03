Россиянам назвали условия для конфискации жилья

Кандидат юридических наук Андрей Некрасов заявил, что россияне могут лишиться жилья на законных основаниях только в трех случаях. Об этом он сообщил в беседе с радио Sputnik.

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Некрасов назвал условия для конфискации жилья и заявил, что это может произойти за долги, нарушение прав соседей и через суд. По его словам, если россиянин не выплачивает деньги по кредиту, то банк имеет право реализовать ипотечную квартиру.

«Вообще, в рамках исполнительного производства, когда человек кому-то должен денег, могут реализовывать квартиры», — отметил юрист.

Недвижимость также конфискуют у виновных в преступлении лиц.

Кроме того, в России конфискуют жилье, добытое преступным путем, включая случаи коррупции. Также гражданина могут обязать оставить квартиру и переехать в другую при систематическом нарушении прав соседей, однако такие случаи встречаются редко.