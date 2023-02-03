В Подмосковье пообещали восстановить права всех обманутых дольщиков

Министерство жилищной политики Московской области намерено в течение этого года восстановить права обманутых дольщиков. Об этом сообщила глава ведомства Инна Федотова.

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По ее словам, в 2022 году в Подмосковье восстановили права 16,4 тысяч жителей в 140 объектах. Из них уже более 14 тысяч пострадавших получили ключи. Достроить и ввести в эксплуатацию удалось 104 объекта. Оставшиеся получили равноценные компенсации.

«Для нас важно решить проблему всех граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Люди покупали квартиру для себя и своей семьи. Мечтали о собственном жилье, строили планы и не думали, что для них это станет проблемой. Мы должны им помочь», – рассказала Федотова.

В этом году помощь будет оказана еще 16,3 тыс. человек, при этом для более 900 пострадавших вопрос уже решили. С начала года были проведены почти 30 встреч с дольщиками, проведен «День открытых дверей», также сотрудники министерства ответили на все вопросы граждан в чатах и соцсетях и провели более 400 консультаций по телефону.

Ранее Госдума поддержала идею отмены НДФЛ с новых квартир для дольщиков, пострадавших от действия застройщиков. Новый закон был принят в первом чтении. Теперь при получении квартир в российских регионах в качестве компенсации при банкротстве застройщика, обманутый дольщик будет освобожден от уплаты налогов.