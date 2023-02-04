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2 часа назад

«Ъ»: стоимость аренды квартир в Москве упала на 10-21% из-за переизбытка предложения

Газета.Ru

По итогам 2022 года стоимость аренды квартир в Москве заметно сократилась. Падение составило в среднем от 10% до 21% из-за большого объема предложения на рынке, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников отрасли.

«Ъ»: стоимость аренды квартир в Москве упала
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Несмотря на остающийся высоким уровень цен на арендное жилье, Москва сегодня лидирует по темпам их снижения среди крупнейших городов. За год стоимость усредненного лота в столице уменьшилась на 21,4%, до 55 тыс. руб. в месяц», — заявили в «Авито Недвижимости».

При этом за 12 месяцев прошлого года стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве уменьшилась на 15%, до 43,5 тыс. рублей, уточнили в «Циан.Аналитике». Однако, по данным аналитиков NF Group, в высокобюджетном сегменте объектов недвижимости заявленная стоимость сократилась в среднем на 10%, а собственники подобного жилья готовы предоставлять дополнительные скидки в размере от 10% до 20%.

Во многом снижение стоимости аренды жилья в Москве объясняется высоким объемом предложения на рынке. Так, по состоянию на начало февраля 2023 года доступными для долгосрочной аренды лотами являлись 30 тыс. квартир. Этот показатель оказался в 2,4 раза больше, чем годом ранее, заключили в «Циан.Аналитике».

27 января газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков компании Apple Real Estate сообщила, что в января 2023 года скидки на аренду элитного жилья в Москве достигли 1 млн рублей. Данные дисконты можно назвать накопительными, так как их предоставляют арендодатели элитных квартир, находящихся в экспозиции более полугода.

Недвижимость,Apple,
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