«Ъ»: стоимость аренды квартир в Москве упала

По итогам 2022 года стоимость аренды квартир в Москве заметно сократилась. Падение составило в среднем от 10% до 21% из-за большого объема предложения на рынке, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные участников отрасли.

«Несмотря на остающийся высоким уровень цен на арендное жилье, Москва сегодня лидирует по темпам их снижения среди крупнейших городов. За год стоимость усредненного лота в столице уменьшилась на 21,4%, до 55 тыс. руб. в месяц», — заявили в «Авито Недвижимости».

При этом за 12 месяцев прошлого года стоимость аренды однокомнатных квартир в Москве уменьшилась на 15%, до 43,5 тыс. рублей, уточнили в «Циан.Аналитике». Однако, по данным аналитиков NF Group, в высокобюджетном сегменте объектов недвижимости заявленная стоимость сократилась в среднем на 10%, а собственники подобного жилья готовы предоставлять дополнительные скидки в размере от 10% до 20%.

Во многом снижение стоимости аренды жилья в Москве объясняется высоким объемом предложения на рынке. Так, по состоянию на начало февраля 2023 года доступными для долгосрочной аренды лотами являлись 30 тыс. квартир. Этот показатель оказался в 2,4 раза больше, чем годом ранее, заключили в «Циан.Аналитике».