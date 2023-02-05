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1 час назад

Росреестр займется заброшенными дачными участками

Елена Прошина

Проект закона о заброшенных дачных участках готовит к внесению в кабмин Росреестр, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого.

Росреестр займется заброшенными дачными участками
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Росреестр разработал комплексный документ, который призван повысить эффективность использования земли. Предлагается пойти по пути закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Правительством для них установлены признаки неиспользования: закочкаренность, закустаренность, показатели по порче почв и другие. По остальным категориям такого регулирования нет, а заброшенные промзоны, гаражные кооперативы и СНТ, пустыри — есть.

Бутовецкий заявил о пробелах в данном вопросе.

«Например, председатель жалуется, что на участке вырос бурьян, борщевик, провалилась крыша дома, в нем поселились люди без определенного места жительства и превратили территорию в свалку. А мы не можем реагировать, потому что критерии не зафиксированы, и, получается, заброшенность – субъективизм», — сказал он.

Поручению главы государства данное решение должно быть реализовано до января 2024 года. Отмечается, что при определении критериев сотрудникам Росреестра будет проще работать с гражданами.

«Наша цель — использование земли по назначению», а не штрафовать или изымать землю, подчеркнул Бутовецкий.

Инициатива предполагает, что хозяин будет получать предписание о необходимости привести участок в порядок. В случае отсутствия реакции, включатся государственные механизмы и возможно привлечение к ответственности.

Недвижимость,Росреестр,
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