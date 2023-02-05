Росреестр займется заброшенными дачными участками

Проект закона о заброшенных дачных участках готовит к внесению в кабмин Росреестр, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заместителя руководителя ведомства Алексея Бутовецкого.
Росреестр разработал комплексный документ, который призван повысить эффективность использования земли. Предлагается пойти по пути закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Правительством для них установлены признаки неиспользования: закочкаренность, закустаренность, показатели по порче почв и другие. По остальным категориям такого регулирования нет, а заброшенные промзоны, гаражные кооперативы и СНТ, пустыри — есть.
Бутовецкий заявил о пробелах в данном вопросе.
«Например, председатель жалуется, что на участке вырос бурьян, борщевик, провалилась крыша дома, в нем поселились люди без определенного места жительства и превратили территорию в свалку. А мы не можем реагировать, потому что критерии не зафиксированы, и, получается, заброшенность – субъективизм», — сказал он.
Поручению главы государства данное решение должно быть реализовано до января 2024 года. Отмечается, что при определении критериев сотрудникам Росреестра будет проще работать с гражданами.
«Наша цель — использование земли по назначению», а не штрафовать или изымать землю, подчеркнул Бутовецкий.
Инициатива предполагает, что хозяин будет получать предписание о необходимости привести участок в порядок. В случае отсутствия реакции, включатся государственные механизмы и возможно привлечение к ответственности.