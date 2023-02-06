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29 минут назад

Аналитики рассказали о дефиците квартир с классической планировкой в Москве

Вечерняя Москва

В столице сформировался дефицит классических квартир, который привел к росту их стоимости. Об этом рассказали аналитики компании «НДВ Супермаркет Недвижимости».

В Москве наметился дефицит квартир с классической планировкой
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

— За счет ограниченного объема предложения квартиры с классическими планировками по итогам января 2023 года показали наибольший рост по стоимости, — поделились они.

Как уточняется, на рынке предлагаются квартиры разных планировок: на долю «классики» приходится 20,5 процента, в то время как квартиры евроформата занимают долю 55,3 процента. Кроме того, доля однокомнатных лотов в качестве предложений на рынке недвижимости в границах старой Москвы составляет 10,3 процента, двухкомнатных — 7,3 процента, трехкомнатных — 2,6 процента и четырехкомнатных — 0,2 процента, сообщили «Известия».

Столичная Ассоциация риелторов сообщила, что в начале 2023 года в Москве участились случаи мошенничества с квартирами граждан, которые уехали из города. «Вечерняя Москва» разбиралась в подробностях.

Риелтор Олег Бендриков заявил «ВМ», что спрос на жилье в столице упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной.

Недвижимость,
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